Tentokrát jí došla slova: Jitka Čvančarová se ve Tváři setkala se svým ex. Jak to probíhalo?

Jitka Čvančarová usedla v porotě show Tvoje tvář má známý hlas. Video: Nova TV

Během studií na JAMU spolu tvořili pár. Jitka Čvančarová (41) usedla v sobotním díle Tvoje tvář má známý hlas a setkala se tak se svým bývalým partnerem ze studií Jánem Jackuliakem . Při narážce Ondřeje Sokola na to, že spolu kolegové před lety chodili, zareagovala sexy brunetka opravdu nezvykle.

„Teď jsem si vzpomněl na takovou informaci, kterou nevím, kdo mi řekl, že vy jste prý spolu chodili,“ řekl moderátor pořadu Ondřej Sokol. Herečka se okamžitě pousmála a místo odpovědi začala vydávat zvláštní zvuky. Slova se nakonec ujal Jackuliak.

„Jako takhle, měli jsme se hodně rádi,“ řekl slovenský herec schovaný za kostým Bruna Marse. Jackuliak se před lety po vystudování konzervatoře v Košicích přestěhoval do Brna, a tak se zamiloval do své spolužačky. S Jitkou Čvančarovou chodil šest let a herečka se nechala slyšet, že na ta léta ráda vzpomíná.

Čvančarová má nabitý podzim. Za sebou má premiéru filmu Nabarvené ptáče Václava Marhoula, ten byla spolu s tvůrci a kolegy prezentovat i na filmovém festivalu v Benátkách, kde snímek soutěžil o hlavní cenu. A 19. září ji čeká další premiéra, tentokrát komedie Román pro pokročilé. ■