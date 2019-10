Rozchod po 9 letech jí pomohl silněji prožít roli a je nominovaná na prestižní cenu: Na novou lásku Míša Gemrotová stále čeká

Michaela Gemrotová je po rozchodu s dlouholetým partnerem stále sama. Super.cz

Paradoxně jí ale citlivé rozchodové období přineslo roli, za jejíž ztvárnění je nyní nominována na prestižní divadelní cenu Thálie. Je jí Evita v českobudějovickém divadle. "Jsem samozřejmě šťastná už za tu nominaci. Je to obrovský úspěch vzhledem k počtu představení, které se za ten rok odehraje," míní.

"Zkoušení a rozchod šly ruku v ruce. Nerada bych říkala, že je to tím vykoupené. Ale každý ve svých rolích a v tom, jakým způsobem hraje, promítá to, co zrovna prožívá ve svém osobním životě. Vždycky se to nějakým způsobem odrazí, protože hrajeme celým tělem a duší. A Evita neměla lehký osud, zemřela velmi mladá, bylo jí jako je mně teď. Sice měla toho muže, ale neměla děti. Tak si hlavně vezmu ponaučení, že takhle ne," řekla Super.cz.

Zatím ale nového partnera nenašla, i když se spekulovalo například o vztahu s muzikálovým kolegou Petrem Ryšavým. "Doufám, že to samo přijde. Nikoho nemám, to jsou jen kachny. Můžu si mít, koho chci, ale doufám, že ten pravý muž přijde a všechno skončí happyendem," věří zpěvačka. ■