Radek Štěpánek s Nicole Vaidišovou na první párty po narození dcery: Bývalá tenistka už je opět štíhlá jako proutek

Radek Štěpánek a Nicole Vaidišová vyrazili na velkou párty.

"Bylo mi sice řečeno, že je to párty snů, ale nám už se největší sen splnil narozením dcery. Je to nejkrásnější věc, která se nám s manželkou mohla v životě stát. Oba dva si užíváme každou chvilku, kterou s ní trávíme," svěřil nám Štěpánek, který se naučil miminko i přebalovat a nedělá mu problémy k malé v noci vstávat. "Chci si to užít se vším, co k tomu patří, protože o tom ten život je," míní.

"Pomáhat jsem snažil od začátku, ta starost o dítě je opravdu náročná, před všemi maminkami bych smekl, ale ta mateřská je láska nejvíc. Vím to i díky tomu, jak krásný vztah mám se svojí mámou. Ke všem maminkám mám obdiv," doplnil.

Na dceru má dost času díky tomu, že už ukončil aktivní tenisovou kariéru. "Tu šťastnou novinu mi manželka svěřila právě v den, když jsem ukončil svoji tenisovou kariéru. Přišel jsem domů po tiskové konferenci v slzách. V ten moment jsem brečel ještě jednou tolik, ale už ne smutkem, ale štěstím. Život mi to krásně nalajnoval, že narození dcery přišlo až po konci kariéry," vyprávěl nám.

U jednoho dítěte by ale manželé zůstat nechtěli. "Jelikož jsem nebyl jedináček, tak bych byl rád, kdyby Stellinka měla sestřičku nebo bratříčka. Tak snad se to povede," uzavřel. ■