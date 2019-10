Nejstarší syn Brada a Angeliny o vztahu s otcem, se kterým měl mít před lety potyčku: Vídá se s Pittem vůbec?

Jak je na tom vztah Pitta a Maddoxe? Profimedia.cz

Že je Angelina Jolie (44) vzornou matkou, nebo se minimálně snaží, aby to tak vypadalo , není novinkou. Byl to ale Brad Pitt (55), kdo měl se svými ratolestmi po rozchodu s Jolie komplikovaný vztah. Alespoň tedy s nejstarším synem Maddoxem.

Osmnáctiletý Maddox nedávno zahájil studium na univerzitě Yonsei, kam ho mamka Jolie odvezla. Když se však Maddoxe zeptali, jestli ho na kolej přijede navštívit i otec, odpověděl dost neurčitě.

„Nevím, uvidíme. Co přijde, to přijde,“ řekl časopisu InTouch stroze. Syn s otcem se údajně odcizili během rozchodu Jolie a Pitta. Jen několik dní před tím, než pár v září 2016 požádal o rozvod, se spekulovalo, že se právě tihle dva během soukromého letu do krve pohádali, a dokonce mělo dojít i na roztržku.

To vedlo k vyšetřování losangeleské sociálky. Podle E! News však šlo tehdy o pouhou výměnu názorů mezi tátou a teenagerem. „Na žádné rány pěstí ani násilí nedošlo,“ upřesnil zdroj portálu. „Šlo o normální rodinnou hádku.“

Od té doby se však Maddox odmítal s otcem vidět, potkali se později v říjnu téhož roku za přítomnosti terapeuta, jak bylo nařízeno. Jejich vztah je od té doby údajně stále jako na houpačce. Zato s Angelinou je to úplně jiný příběh.

Maddox v roce 2017 pomáhal matce s produkcí filmu First They Killed My Father a vždy o ní mluvil jako o zábavné osobě, se kterou je snadné pracovat. ■