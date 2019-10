Její život občas připomíná romantickou komedii, drama i horor. Kdy Dara Rolins konečně sepíše otevřenou autobiografii?

Dara Rolins už počtvrté křtila knihu plnou svých myšlenek. Super.cz

Stále se nejvíce věnuje zpěvu, ale občas zabrousí do dalších profesí. Například nedávno přišla Dara Rolins (46) na trh se svým dalším diářem Rok podle Dary, který je již čtvrtý v pořadí.

„Pravdou je, že koncept je daný a jasný. Jedeme podle toho, na co jsou lidé zvyklí. Z vlastní zkušenosti vím, že kdyby mi někdo něco změnil, budu nervózní. Jsem ale starší, a tak se nad věcmi zamýšlím jiným způsobem,” říká Dara.

Dara je známá tím, že ji psaní baví. Sama si píše texty a na sociální sítě nepřispívá pouze obrázky, ale delšími sděleními. Čím dál častěji prý zpěvačka dostává od svých fanoušků otázky, kdy vytvoří autobiografickou knihu. „Lidé se mě ptají, jestli nemám větší ambici. Kniha možná někdy bude, ale zatím jsou to ty diáře,” krčí rameny popová diva.

Popová diva nasbírala za svůj život materiál na mnoho celovečerních filmů a určitě by bylo o čem psát. „Určitě by bylo o čem psát, ale je spíš otázka, jestli se mi to chce sdělit. Tím, že jsem veřejně známá osoba a spousta věcí je provařených, je také hodně těch, které jsou v mém soukromí a nechávám si je pro sebe,” říká Dara Rolins. ■