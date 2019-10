Pubertu dcery prý zvládne hravě. Dara Rolins popsala svůj harmonický vztah s Laurou

Rolins se rozpovídala o výchově své dcery. Super.cz

„Mám z toho radost, trávily jsme spolu opravdu celé dny, kdy jsme spolu vstávaly, povídaly si ráno u kafíčka, trávily čas u bazénu. Nikam nikdo nepospíchal, ona nemusela do školy, já jsem nikam nespěchala. Prázdniny mají hrozné kouzlo a vždycky je mi líto, když končí,” krčí rameny Dara.

Ptali jsme se Dary na to, jak dlouho podle ní takový harmonický režim s její pomalu dospívající dcerou vydrží. „Kamarádky mě varují, že ten čas možná přijde. Já si ale troufám tvrdit, že mnohem víc než jako máma funguji jako kámoška. Naslouchám jí, baví mě a doufám, že bavím i já ji. Nemám potřebu jí něco zakazovat a být přísná,” popisuje své rodičovské metody zpěvačka a jedním dechem dodává: „Puberta je za dveřmi, ale zatím je to krásný a mám pocit, že je to oboustranné.”

Dalo by se očekávat, že Laura jako dcera člena punkové kapely Wohnout Matěje Homoly a popové zpěvačky Dary Rolins bude více komplikovaná. „Možná, že ji právě nic nepřekvapí a umí se pohybovat hravě v obou světech, umí komunikovat s každým člověkem, typem, žánrem a ničeho se nezalekne. Je komunikativní a empatická. Myslím, že kombinace genů by nás právě mohla zachránit,” usmívá se Dara Rolins. ■