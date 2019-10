Po rozchodu s Rytmusem už Dara randí. Popová diva ale zatím neobjevila toho pravého

Dara Rolins je připravená na nový vztah. Super.cz

Pokaždé, když se Dara Rolins (46) objeví po boku nějakého muže, dostane od novinářů okamžitě nálepku nového potenciálního partnera. Popová zpěvačka už si zvykla na to, že za jejího nového přítele označují takřka všechny, i její homosexuální kamarády.

„Mým kamarádům to nevadí, protože za mého přítele označují mé gay kamarády. Těm to nevadí a společně se tomu smějí,” usmívá se Dara a jedním dechem dodala: „To víš, že se po mém boku občas objeví i nějaký heterosexuál, ale zatím to není nikdo, koho bych chtěla světu představit jako svého nového partnera.”

Zpěvačka se neobává toho, že by její popularita mohla mít vliv na budoucí vztah. „Je nesmysl to řešit a přikládat tomu větší váhu, než se něco stane. Za léta chlapi vědí, kdo jsem, a pokud je to zaskočí, tak máme aspoň vše vyřešeno hned zkraje,” prozradila nám na křtu svého diáře Život podle Dary.

Poslední vztah s Patrikem Rytmusem Vrbovským (42) sice nevyšel a rapper se ke zpěvačce nezachoval úplně vhodně, to ale Rolins nijak negativně neovlivnilo. "Nezahořkla jsem. Jedna etapa pro mě jasně a hezky skončila. Nepodvedli jsme se a neublížili si. Nesmím si říkat, že si ten další vztah teď promyslím. Všechno má svůj začátek a konec,” bilancuje Dara Rolins a dále dodává: „Něco se určitě přihodí. Jestli to bude příští měsíc, nebo příští rok, c´est la vie.” ■