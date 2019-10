Těhotná hvězda Ordinace ve společnosti: Bříško skrývala pod kabátem, o požehnaném stavu se ale rozpovídala

Herečka čeká svého druhého potomka. Super.cz

I proto si krásnou herečku, která je známá ze seriálů Vyprávěj nebo Ordinace v růžové zahradě, vybral jako kmotru své knihy sportovní moderátor Vojtěch Bernatský (44). Ten v knížce popisuje své každodenní zážitky jako dvojnásobný táta. „S Vojtou se známe z televize samozřejmě, osobně jsme se potkali před rokem a tam jsme si padli do oka. Máme společný pohled na život a líbí se mi jeho lehkost bytí, jeho humor je velmi inteligentní a lehký, a potom se také sledujeme na Instagramu. Díky těmto technologiím máme k sobě blíže a víme o sobě víc,“ svěřila herečka, která prý zatím na psaní podobných poznatků z mateřství čas nemá.

„Nemám to zatím kdy psát, možná kdybych měla víc času, tak bych se do toho i víc pustila, ale zatím jsem v takovém stádiu, že jsem tento rok i pracovala, ale je to tak náročné takže nemám ještě čas na to, abych něco psala. Snažím se volný čas maximálně věnovat rodině, ale možná to někdy přijde,“ dodala Andrea, která už se pomalu chystá na mateřskou dovolenou.

„Mám teď poslední natáčecí dny,“ svěřila těhotná herečka, která se těší na to, jak se na příchod nového člena rodiny bude chystat. „Potom vyfouknu, začnu hnízdit, začnu předělávat nábytek a všechny možné věci, které mámy dělají a budu si užívat klid a těšit se na to, co přijde,“ řekla herečka, která na akci dorazila v černém triku a barevném kabátku, pod kterým jí těhotenské bříško bylo sotva vidět. ■