Ani těžká zranění ji nezastaví. Když má Marta Kubišová pomoci němým tvářím, zapomene na bolest

Marta Kubišová je bojovnice. Super.cz

Na podzim roku 2017 Marta Kubišová (76) sice oficiálně ukončila koncertní kariéru, i přesto si občas zazpívá. Její odhodlání pustit se do nových věcí se násobí, pokud může pomoci němým tvářím.

Pěvecká ikona nazpívala se svými kolegy Petrem Kolářem, Sebastianem, Terezou Maškovou, Olgou Lounovou či Elis Mraz novou píseň Protože to nevzdám, která má za cíl pomoct nadaci Se psem mě baví svět.

My jsme hudební legendu zpovídali mezi záběry během natáčení klipu k písni, který měl pod palcem režisér F. A. Brabec. „S některými kolegy jsem se potkala na prknech poprvé, některé už znám. Jsem ráda, když to pomůže dobré věci. Když to jde, ráda pomůžu,” komentovala svou účast na natáčení Kubišová.

Bylo zjevné, že paní Marta není zcela ve formě, ale snažila se ze sebe vydat maximum. Před nedávnem měla totiž nepříjemný úraz. „Mám za sebou dva pády. Nebyla to velká zranění, ale nohy se z toho restaurují dodnes. Věřím, že to půjde zpátky a uzdravím se,” říká Kubišová, která by měla i kvůli srážlivosti nosit raději stahovací punčochy, které jí příliš nevyhovují. „To v těchto vedrech nejde, hlavně si je ani nenatáhnu,” mávla rukou.

Zpěvačka, která v roce 2015 prodělala infarkt, přistupuje k životu s pokorou a je smířená se vším. „Nechávám to na pánubohu. Když mě tady bude chtít, tak tu budu,” usmívá se paní Marta.

Na natáčení svou přítomností Marta Kubišová pomáhala zvířatům, funguje to ale i obráceně a třeba i díky své fence yorkshirského teriéra se udržuje stále aktivní. „Moje fenka je spíš gaučák. Teď, když panovala vedra, tak jsme spolu chodily ven brzy ráno nebo později večer. Kromě toho krmím kolonii volně žijících koček, tak jsem stále v pohybu,” říká Marta Kubišová.

„Už dlouho jsem nezažila tak zábavnou akci. Pejsci i dětský sbor mě tady moc těšil. Škoda, že jsem nemohla vzít svou fenečku, ale ona by se tu bála,” přiznala Kubišová, kterou životem provází zvířata od pětadvaceti let. ■