Konečně nedrží diety: Vedle fešného extraligového hokejisty sexy Miss Kovandová zhubla. Tady je její recept

Lucie Kovandová Super.cz

Česká Miss World 2013 Lucie Kovandová (25) za poslední rok hodně zhubla. Nic pro to ale neudělala. Stačilo se zamilovat do extraligového hokejisty Petra Holíka.

"Hodně u mě zapracovala psychika. Jsem klidná, vše si užívám, mám čistou hlavu. A přes sezónu vařím lehčí jídla kvůli příteli, i mně to pomohlo. Vše se skloubilo dohromady a je to super. Žádné drastické diety, cvičení. Vše v pohodě a bez stresu," řekla Super.cz Lucie.

V létě si s partnerem užívala jeho měsíční volno. "Skoro vůbec jsme nebyli doma. Měl dlouhou dovolenou a snažili jsme se cestovat," říká modelka s tím, že váhu neřešila vůbec. "Přes léto jsem se nehlídala, myslím si, že se držím na stejné váze. Nejím sladké, to udělá hodně, a mám dobré spalování," vysvětlila nám v rakouském wellness v městečku Laa an der Thaya, kam vyrazila s vítězkami soutěže krásy Look Bella.

Sama to v této soutěži kdysi zkoušela, na korunku ale nedosáhla. "Před deseti lety mi bylo 15 let, ani se nedivím. Chtělo to asi vývoj, abych se ke korunce krásy dopracovala. Získávala jsem zkušenosti, prošla jsem takových osm soutěží, a až pak jsem zabojovala a umístila jsem se v České Miss. Chodila jsem do soutěží kvůli cenám, to asi každá holka," dodala Kovandová. ■