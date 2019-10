Nebojí se ukázat úplně nenalíčená. Ve 42 letech vypadá Iva Kubelková i bez zásahů plastických chirurgů stále jako holčička

Iva Kubelková Super.cz

Moderátorka Iva Kubelková (42) se nebojí ukázat bez make-upu. Dokazuje to na sociální síti, kam často přidává fotky ze svého soukromí a kde chybí péče vizážistky. Stále vypadá neuvěřitelně mladistvě i bez zásahů plastických chirurgů.

"Bylo by hodně špatný, kdybychom se my ženy začaly bát se ukázat bez make-upu. Každá žena se vidí nějak jinak, než ji vidí ostatní. Jsou situace, kdy se make-up hodí, kdy to jen fajn. Chvil v soukromí je ale většina, a tam líčení není potřeba ani s přibývajícím věkem," řekla Super.cz Kubelková.

"Čas člověk nezastaví. Spokojenost netkví v tom, jak vypadáte nenalíčené, ale jak to máte v hlavě. Jakmile roky začnou přibývat, tak to platí dvojnásob," upřesnila sexy Iva, která na otevření nového depilovacího centra dorazila v mladistvých šatičkách, ve kterých vystavila své dlouhé a štíhlé nohy.

"Tyto rovné střihy moc často nenosím, žena s větším poprsím má vždycky pocit, že by měla mít zdůrazněný pas, aby nevypadala veliká. Ale s přibývajícím věkem jsem i takové zařadila do šatníku a je to pohodlné," dodala. ■