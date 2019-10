Plastika prsou odložena na neurčito! Kamila Nývltová si zatím bude pomáhat k bujnému dekoltu vycpávkami

Kamila Nývltová Foto: instagram K.Nývltové

Kamila Nývltová (30) před časem pro Super.cz promluvila o tom, že plánuje plastickou operaci prsou . Zatím k tomu ale nedošlo. Nyní by se jí ale bujné vnady velmi hodily. V novém muzikálu totiž vyfasuje takové outfity, ve kterých by plnější křivky vynikly.

"Je o mně známé, že jsem nebyla od přírody úplně obdařená, a s tím, jak člověk stárne, dostává rozum a přichází k nějakým rozhodnutím. Viděla bych to na plné trojky, aby se hodily k mé postavě. Nechám si ale ještě poradit od pana doktora, který ví, co mi bude slušet a v čem budu vypadat nejlíp," řekla Super.cz letos v březnu Kamila. K plastice ale zatím nedošlo.

Nývltová dostala roli v muzikálu We Will Rock You na motivy písní legendárních Queenů, ve kterém ztvární roli Killer Queen. A ta nosí opravdu hluboké výstřihy. Navíc její zahraniční kolegyně jsou obdařenější než Dolly Buster.

"Dívala jsem se na fotky ze zahraničí a tam je ta postava opravdu sexbomba. Jsem na sebe dost zvědavá. Ženské tam mají obrovská prsa, což nevím, jak já udělám. Naštěstí existují vycpávky,“ prozradila Nývltová.

Zatím ale k operaci nedojde. "Tenkrát mě zajímalo, jak to bude probíhat, ale neměla jsem stanovený termín operace. Spíš jsem to zvažovala, až přijde ta příhodná doba. Musím přiznat, že nemám ani měsíc v kuse čas, abych si mohla vzít volno. Takže teď ještě budu sázet na vycpávky. Navíc jsem srab a operace se bojím. Takže si plastiku budu ještě hodně rozmýšlet. Myslím si, že to dopadne až po dětech,“ dodala zpěvačka. ■