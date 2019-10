Saša Rašilov s manželkou svou dceru před médii neukrývají: Nebudeme jí dávat hadr na hlavu

Lída s dcerou Maruškou Foto: Nikola Ramešová

„Tu akci si užila především Marie. Byla fascinovaná štendry s oblečením a různě pod nimi podbíhala,” komentovala svou návštěvu sympatická herečka a jedním dechem dodala: „Já jsem si opět ověřila, že je ze mě trošku chobotnice a vlastně dokážu stíhat ledacos, protože Marie je velmi živé dítko.”

Holčička nezapře umělecké geny. „Neustále zpívá a tancuje. Herecké sklony tam jsou. Včera v ní eskalovala i malířská vášeň. Bohužel to bylo červeným lihovým fixem a odneslo to tělíčko i nábytek,” pousmála se herečka, která na akci stihla vybrat nějaké kousky z nové řady pro sebe i pro dceru.

Herecký pár nijak úzkostlivě své dítě nestraní pozornosti médií. Zaujímají spíš uvolněný postoj. „Když jdeme na akci, kde jsou novináři a nemáme hlídání, tak jí hadr přes obličej nedáváme,” vysvětluje Lída.

Jsou to dva roky, co Rašilovová přivedla na svět svou holčičku a pomalu se vrací do pracovního procesu. „Vrátila jsem se do inscenace Antiwords, protože ji mám moc ráda, procestovala jsem díky ní svět křížem krážem. Naposledy to byla Litva a teď mě čeká Berlín,” říká herečka, která nedávno nazkoušela novou hru v Divadle Palace s názvem Vzpoura nevěst. „Je to komedie a já to miluju. Hlavě proto, že jsme tam skvělá parta samých bab a jednoho mužskýho,” dodává Lída Rašilovová, která je prý ale nejšťastnější stále v roli maminky. ■