Všichni čtyři jsou k*eténi a Jandová je p**a, vzkázal zhrzený zpěvák porotě Talentu. Poslechněte si jeho zpěv

Roman to zkusil v soutěži Česko Slovensko má talent. Video: archiv FTV Prima

„Slyšel jsem se sám zpívat a nepřipadá mi, že bych měl zpívat nějak falešně. Trénuji dvakrát třikrát denně a chtěl bych dokázat tímhle stylem, že to umím. Od Talentu očekávám vítězství,“ svěřil se na kameru Roman (25).

Po příchodu na pódium se Marta Jandová (45) zeptala, co se mladíkovi stalo a jestli se mu něco přihodilo cestou na konkurz. „Ne, měl jsem plastickou operaci nosu, roztahovali mi nosní přepážku.“

„A co jste měl dřív naplánované, operaci, nebo přijít na konkurz na Talent,“ ptal se Jaro Slávik (45), kterému Roman odpověděl, že věděl termín operace i to, že má hned potom konkurz a jen dodal: „Nebyly žádné námitky.“

Jenže pak to přišlo. Pětadvacetiletý mladík se pustil do zpěvu ruské písně Kaťuša. Jeho výkon můžete posoudit ve videu a v pátek si na Primě poslechnout i verdikt poroty, která už po pár tónech mačkala tlačítka pro vyřazení.

Roman poté v zákulisí nešetřil sprostými slovy. „Všichni čtyři, co tam jsou, všichni jsou k*eténi. Možná skrze ten nos jako, ale ať se proboha podívaj, jak oni zpívaj. To neznamená, že oni jsou nějací talentovaní. Ať jdou fakt do p*dele, na tohle nemám náladu.“ ■