Bára Nesvadbová dovolila dceři první kérku. Co si nechala Bibiana (16) vytetovat na těle?

Dceři bude za chvíli sedmnáct a mají spolu skvělý vztah. Spisovatelka Bára Nesvadbová (44) si to nemůže vynachválit. A jako maminka je také dost benevolentní. Bibianě povolila první tetování, a dokonce u toho sama asistovala.

O tom, co ji k tomu vedlo, jsme si vedle jiných témat povídali na luxusní párty Tamary Kotvalové (56), kde jsme se potkali. "Proč bych jí to zakazovala? Mám s Bi krásný vztah, úplně otevřený. Přemýšleli jsme s jejím partnerem, kdo ji u toho bude držet za ruku a pak jsme ji každý drželi za jednu tlapku. Souhlas rodiče se potřebuje, takže jsem se tam byla podívat. A upřímně mi to tetovací studio nepřišlo moc milé. Ale ta kérka je fajn," míní Bára.

Opravdu si ale myslí, že mít na těle vytetováno zrovna Femme Fatale je naprosto v pořádku? "Snažila jsem se jí říct, že ne třeba vždy si tak může připadat a ne vždy se to hodí. Ale je to její tělo," krčila rameny. Sama má tělo tetováním nedotčené a na "stará kolena" se prý dcerou zlákat k tomu, aby to změnila, nenechá. "Ani omylem," uzavřela. ■