Veronika Kubařová pilně trénuje na letošní StarDance. Super.cz

V poslední době jí nezbývá čas skoro na nic jiného než na tanec. Veronika Khek Kubařová (32) tráví takřka každý den na tréninku a snaží se toho do prvního přímého přenosu StarDance (13), který proběhne 12. října, stihnout co nejvíce. Menší oddych si dala během natáčení spotu k letošní jubilejní řadě.

„Jsem strašně šťastná, že v něm hraji to, co mě hrozně baví a láká. Hraji květinářku a sedím obklopená květinami. Nevím, koho to napadlo, nebo jestli si to nějak zjišťovali, protože já mám hrozně ráda květiny,“ prozradila nám herečka, která se i se svým kolegou Dominikem Vodičkou na natáčení seznámila s ostatními páry.

„Užíváme si tady tu atmosféru, trochu se flákáme a odpočíváme, protože začínám být fakt unavená. Už mě bolí nohy ve všech botách, takže musím trochu nechat to tělo zregenerovat,“ prozradila Veronika, která u sebe už vidí i pokroky. „Je tam posun, lhala bych, kdybych řekla že ne.“

Velkou oporou jí je také manžel, režisér Pavel Khek, který ji podporuje, jak jen může. „Máme psa, takže venčení je teď hodně na něm. Ale je trpělivý a má od našich kamarádů, kteří už v tom byli, informace, že je to náročné, takže je nabrífovaný. A pomáhá mi. Dělá mi třeba svačiny a snídaně, takže děkuju,“ dodala s úsměvem půvabná Veronika. ■