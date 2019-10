Šokující Výměna manželek: Chlapeček (6) v pořadu promluvil o domácím násilí. Muž bití partnerky obhajoval

Závěr Výměny manželek byl velice vypjatý. Došlo na vážná obvinění. Video: TV Nova

Jako vždy se v pořadu sejdou dvě rodiny, které si navzájem vymění manželky. V příštím díle půjde o rodinu z Liberce, kterou tvoří Kristýna (25), Pavel (30) a šestiletý Marek, a o rodinu z Lestkova tvořenou Jaroslavou (34), Martinem (40), Ester (15), Jaroslavem (13), Janou (9) a desetiměsíčním Janem.

Psychicky náročné bylo natáčení hlavně pro Jarku, které šestiletý Marek řekne, že Pavel doma „mlátí“ jeho maminku. Jaroslava se pak před kamerou sejde s Kristýninou matkou, která uvede, že o tom ví. „Kristýna si taky kolikrát stěžovala, s tím, že ji tenkrát snad údajně měl škrtit na posteli a mlátit,“ zazní v záběrech. Na dotaz, proč s takovým mužem její dcera je, jen pokrčí rameny.

Jaroslava mluvila s matkou Kristýny, která prý o bití dcery věděla.

Nova TV, Super.cz

Během závěrečné scény Výměny, kdy se sejdou oba páry tváří v tvář, Jaroslava Pavla se slovy malého Marka konfrontuje - a on nezapírá. „Ty nevíš, proč se to děje. (...) Nepopírám to. (...) Kdybych jí naložil jako chlapovi, tak už tady není. Ty to nechápeš,“ obhajoval své konání.

Podle informací, které má Nova k dispozici, spolu Kristýna a Pavel už nejsou. ■