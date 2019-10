Stylová kuchyně: žhavé trendy roku 2019!

Limitovaná kolekce Dolce & Gabbana

Sicily is my love, to jsou umělecké kousky s velkým příběhem. Unikátní projekt, který vznikl spojením tvůrčích sil dua Dolce & Gabbana a firmy Smeg. Nádherná, barvami hýřící, designová kolekce malých domácích spotřebičů byla poprvé představena veřejnosti na veletrhu v Miláně v roce 2017.