Obvinili ji z užívání alkoholu a botoxu. Markéta Konvičková ve skutečnosti bojovala s nádorem. Přišla i o vlasy

Lidé na internetu si dělali legraci z jejího vzhledu. Foto: archiv M. Konvičkové

„Na internetu mě lidé uráželi a označovali za alkoholika, že mám prý botox v obličeji a vypadám jako oteklé rajče,” posteskla si Markéta, kterou ve skutečnosti trápil vážný problém.

„Před půl rokem jsem začala otékat v obličeji a v končetinách, začaly mi padat vlasy, na obličeji a na zádech se objevilo akné a měla jsem problémy s vysokým tlakem. Cítila jsem se pořád unavená,” popsala projevy, které naznačovaly, že není něco v pořádku.

„Po různých vyšetřeních mi zjistili cystu na vaječníku, tak doporučili operaci. Prý je to běžné a má to spousta holek v mém věku. Histologie po operaci nakonec ukázala, že se jednalo o nádor. Pár týdnu na to mě čekala další vyšetření, zda se nádor nenachází ještě v jiné části těla. Naštěstí se podezření vyvrátilo,” prozradila Super.cz bývalá účastnice SuperStar.

Nyní se pomalu vše vrací do starých kolejí. „V současnosti jsem v pořádku, zlepšila se mi pleť, tlak, jsem bez otoků. Jen vlasy už bohužel nezachráním a dorostou časem,” mávla rukou zpěvačka, která nyní využívá paruky.

Konvičková se rozhodla jít s pravdou ven i z toho důvodu, aby podpořila ostatní, kteří se nachází v podobné situaci. „Z toho důvodu vznikl i můj hudební projekt 6-6, který podprahově poukazuje na tuto problematiku,” dodává Markéta Konvičková, která aktuálně vydává šest písní a šest videoklipů spojených do patnáctiminutového hudebního filmu. ■