Kylie Jenner pózovala v objetí partnera úplně nahá: Hanbatým snímkem naznačila spolupráci s pánským časopisem

Kylie Jenner s partnerem Travisem Scottem Profimedia.cz

Kylie se na fotce tulí k partnerovi a je u toho úplně nahá. Vyniklo hlavně její pozadí, o kterém fanoušci často spekulují, že je umělé. Podle časopisu People bude pár součástí speciálního vydání Playboye s názvem Pleasure Issue. Focení se známou fotografkou celebrit Sashou Samsonovou řídil sám Scott.

Kylie by nebyla první ze slavného klanu Kardashian-Jenner, kdo by se objevil na obálce Playboye. Kim Kardashian (38) pro pánský časopis fotila v roce 2007, na obálce se objevila v červeném prádle.

Vypadá to, že se fanoušci Kylie mají ještě na co těšit, prozatím jsou jako na trní a nemohou se dočkat, co ze spolupráce vzejde. ■