Po prázdninách je úplně blond: Bára Munzarová předávala cenu za svého zesnulého tátu

Bára Munzarová má velmi světlou barvu vlasů.

Munzarová dorazila do Národního divadla, kde proběhla tisková konference k cenám Thálie. Jednu z nich získává právě mladý umělec do třiatřiceti let. Dříve se předávala až během slavnostního večera, ten letos proběhne 5. října, ovšem tradice se změnila zřejmě kvůli úspoře času.

Bára tedy předala za nadaci Munzarových vázu Thálie mladé herečce Zuzaně Truplové, kterou jsme vedle divadla mohli vidět například ve filmech Hořící keř, Stockholmský syndrom nebo v sitcomu Pečený sněhulák. Působí i jako rapperka pod jménem MC Zuzka.

Báře to v černých šatech a s úsměvem na tváři slušelo, přitom se musí starat o velmi nemocnou maminku Janu Hlaváčovou. Zdálo se nám, že má také světlejší vlasy, než s jakými jsme ji viděli v červnu na zahájení letní scény divadla Kalich. "To jsou jen prázdninové vlasy, vyšisované od sluníčka," upřesnila, že blond není dílem kadeřníka. ■