Představitelce Bridget Jones na premiéře chrastily kosti. A takhle se vyjádřila o plastikách, které měla v minulosti podstoupit

Padesátiletá herečka vypadala až nezdravě hubeně. I když jí šaty zakrývaly většinu těla, to, co jí vylézalo ven, byly hlavně kosti. Člověk by se bál s herečkou zatřást, aby se nepolámala.

Není to poprvé, kdy svým vzezřením budí rozpaky. V roce 2014 byl velký humbuk kolem jejího obličeje. Spekulovalo se, že se pustila do „přestavby“ pomocí plastického chirurga.

Představitelka Bridget Jones se o tomto období rozpovídala pro SiriusXM´s a vzpomněla si na moment, kdy seděla v metru v Londýně vedle dvou žen a jednoho muže, kteří zrovna rozebírali vzhled celebrit.

„Mluvili o Hollywoodu a ženách v něm, jak jsou hloupé, a hlavně ta Renée Zellweger. 'Jak to mohla udělat? Proč šla na operaci obličeje, vždyť si po ní není ani podobná, a to přeci nemůže tohle udělat!' A tam jsem si řekla, zajímavé, ale stačilo. Počkala jsem, až se otevřou dveře a odcházela jsem z metra v momentě, kdy stále mluvili o tom, jak hloupá jsem. Najednou se ovšem muž podíval nahoru a říká mi: 'O bože, vy přeci nejste - ne, jste to vy! Bože, ale vy vypadáte jako vy!' a já jen odpověděla: 'Ano, to je vtipné, že to takhle funguje, že'?“

V pořadu poté přiznala, že to pro ni bylo bolestivé, ale rozhodla se nepouštět si tuto negativitu do svého života. „Já tímhle nežiju, jen mě to občas v životě navštíví. Jsem zaneprázdněný člověk. Mám pejsky, kteří musí dostávat injekce a prášky dvakrát denně. Je toho hodně a já mám jiné věci na práci, než řešit tyhle malichernosti,“ svěřila se Renée moderátorovi. ■