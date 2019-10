Porotce StarDance Richard Genzer o své nové funkci: Vyhodili ho dveřmi, tak se vrátil oknem!

Genzer se těší na porotcování v soutěži. Super.cz

„To byla taková zvláštní věta, která ze mě v té nervozitě vypadla. Nechci být vizionář, ale myslím, že vám budu chybět. Vyhodili mě dveřmi a já jsem se vrátil oknem. Takhle to asi máme všichni,“ zavtipkoval na tiskové konferenci jubilejního ročníku herec, který je z nové pozice nadšený.

„Jsem rád. Léta jsem tancoval a mám na to vzdělání a opravdu se na to těším,“ svěřil Super.cz Genzer, kterého se prý letošní soutěžící rozhodně nemusí bát. „Myslím si, že budu určitě hodný porotce. Neumím být zlý. Vím, co to je za utrpení, takže budu hodnější, ale samozřejmě když mi to nedá, tak se i zamračím,“ svěřil Richard a prozradil, ke komu ze soutěžících má blízko.

„Plno lidí tady znám, tady nejde o to, koho budu preferovat, ale chodím na ryby, takže Kuba Vágner. Já si ho pamatuji, ještě když byl malinkej, tak jsme spolu byli na rybách, protože tchyně s jeho tátou kamarádila. Ale nadržovat mu nebudu,“ dodal Genzer, který se coby porotce na obrazovce objeví již 12. října. ■