V rodině se jim tituly krásy množí. „Tchyně“ České Miss bodovala na soutěži v zemi milionářů

Lia Kees má další titul krásy. Foto: archiv Lii Kees

Není to ani měsíc, co Barbora Hodačová z Teplic získala titul Česká Miss 2019. Pár dní na to zaznamenala úspěch ve světě krásy i partnerka Barbořina budoucího tchána Lia Kees (25). Blonďatá sexbomba původem z Kyrgyzstánu, která se ale už řadu let cítí doma v Česku, o víkendu bodovala v soutěži Miss Monaco, kde skončila na třetím místě a získala titul Miss Fashion Model of Monaco.