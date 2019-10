Vědí o nás i ve světě. Ústřední píseň k českému filmu vytvořila slavná britská kapela z devadesátek

Ústřední píseň nového českého filmu Poslouchej má na svědomí britská skupina Morcheeba. Foto: archiv Morcheeba

Málokdy se stává, že titulní píseň českého filmu zpracuje nějaká skutečná zahraniční hvězda. Tvůrcům filmu Poslouchej se to poštěstilo. Ústřední píseň natočila britská kapela Morcheeba.

„Fanoušky Morcheeby jsme už dlouhá léta, a když jsme začali přemýšlet, čí píseň by ve filmu měla zaznít, velmi rychle jsme měli jasno,“ říkají producenti a režiséři filmu Martin Müller a David Laňka. Nebylo to ale jednoduché. „Dostat se až ke kapele bylo náročné, a když se to konečně podařilo, vyměnili jsme si bezpočet mailů a museli jsme si obhájit, proč chceme právě jejich písničku… A když pak přišlo na řadu představení filmu, za tři dny přišla odpověď ano,“ popisují začátek spolupráce režiséři.

Tvůrci filmu se s kapelou Morcheeba poprvé tváří v tvář setkali v rámci Metronome Festival Prague, kde britští muzikanti vystoupili. „Bylo to nesmírně milé setkání a jak kapelník Ross Godfrey, tak zpěvačka Skye Edwards se o film živě zajímali a projevili zájem zúčastnit se jeho premiéry,“ popisuje setkání David Laňka. Ta zatím nebyla určena, film nejprve čeká cesta po domácích i zahraničních žánrových festivalech, a teprve pak vstoupí do distribuce. ■