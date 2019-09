Hvězdě Ordinace druhé těhotenství svědčí: Takhle to s bříškem sluší půvabné Andree Růžičkové

Těhotenství herečce svědčí. Foto: Nikola Ramešová

„Cítím se skvěle. Můžu pořád normálně fungovat. Pořád jsem hodně aktivní, to ani s dvouletým dítětem a prací ani jinak nejde,” směje se Andrea a jedním dechem dodává: „Jsem vděčná za to, že se nemusím nijak omezovat.”

To, že si Andrea se svým manželem Mikolášem pořídí ještě další dítě, nikoho z jejich okolí nepřekvapilo.

„Na miminko se těšíme všichni. Vždycky jsem toužila po velké rodině,” říká herečka, která na příchod sourozence připravuje i prvorozeného potomka Tobiáše.

„On se taky těší, jen se obávám, že mu úplně nedochází, co to obnáší,” pousmála se herečka, která musí připravit na příchod nového člena také početnou sestavu svých domácích koček. „Ty budou taky zase koukat. Zkrátka to nejde naplánovat. Budeme se sžívat postupně a podle situace. Věřím, že to zvládneme, i když počítám, že to bude pěkně divoká jízda,” uvádí Růžičková, která si přišla okouknout nové kousky z udržitelné kolekce švédské módní značky.

„Já se teď už vejdu do máločeho. Snažím se nakupovat univerzální kousky, které jsou těhotenské i netěhotenské. Prostě abych je vynosila ještě aspoň první rok po porodu, než se dám do kupy,” vysvětluje.

Představitelka doktorky Mariky Lukáčové ze seriálu Ordinace v růžové zahradě 2 během prvního těhotenství neprozradila pohlaví miminka. Dá se očekávat, že stejné to bude i nyní. „Pohlaví tušíme, jisté to je až po narození a je to stejně jedno. Bude to tak i tak příval lásky,” říká Andrea Růžičková. ■