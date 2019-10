Když dvě herečky hrají stejnou roli: Americká kolegyně přeje české interpretce co největší zoufalství

Nikol Kouklová s Karlem Heřmánkem ml. ve Hře, která se zvrtla Michaela Feuereislová

Originální nastudování viděli Nikol s Karlem v New Yorku na Broadwayi, kde se také setkali s jedním z herců a autorů světově úspěšné komedie Henrym Shieldsem, a také s představitelkou Florance Ann Jamie Romero. V české verzi budou diváci v roli Florance vídat právě Nikol.

„Potkala jsem Nikol s Karlem v New Yorku, takže jsme asi před rokem bavili, že uvažují o tom inscenaci uvést. Nebylo to pro mě tedy takové překvapení. Bedlivě jsem sledovala fotky ze zkoušek na sociálních sítích a bavila jsem se tím, jak tato hra funguje v tolika různých zemích a jazycích! Přeji Nikol, aby jí její Florance bavila tak jako mě, a aby byla co nejvíce zoufalá, protože lidské zoufalství, kterého je v této hře tolik, je přeci pro diváka tolik zábavné!“ říká americká herečka, která s Hrou, která se zvrtla před dvěma týdny dokončila turné po Kanadě a USA.

Ann Jamie Romero s kolegy nedávno dokončili turné po Kanadě a USA

„To, že Hru uvádíme, mi přijde vlastně přirozené. Nikdy předtím jsem se nesetkala s tím, že by mi osud neustále přihrával nějaký titul do cesty tolikrát! Na Broadwayi jsem měla možnost vidět původní obsazení a setkat se s jedním z autorů. Potom jsem se seznámila s Jamie, která přišla s tím, že zrovna byla obsazená do stejné role, kterou v naší produkci hraji já, a do třetice mě na ni pozvala spolužačka z DAMU, která v ní také účinkovala. Co dodat, držte nám palce, ať se v tom našem nastudování nezvrtneme příliš!“ zve Nikol do Divadla Bez zábradlí. ■