Sestini Hlaváčková ukázala dceru. Úspěšná tenistka mluví na své měsíční miminko dvěma jazyky

Tohle je její Isabelle. Foto: Super.cz/Nikola Ramešová

Uběhl teprve měsíc, co Andrea Sestini Hlaváčková přivedla na svět své první dítě . Známá tenistka ale nechce sedět doma a ráda vyráží do společnosti.

„Chodím s dcerou ven skoro každý den. Využíváme toho, že je krásné počasí. Když kolem sebe slyší různé zvuky a je obklopená novými vjemy, tak je potom doma mnohem hodnější a klidnější,” říká Andrea, která vyrazila na prezentaci nové kolekce známé švédské značky. „Je to už druhá akce, kam jsme spolu vyrazily. Společnost se jí líbí,” dodává.

Držitelka dvou grandslamových titulů ve čtyřhře se nechala slyšet, že jí sportovní průprava pomohla v tom zvládnout těhotenství. „Jsem zvyklá vnímat své tělo a poslouchat ho. Lépe jsem se poprala s obdobím nevolností. V čase, když jsem mohla něco dělat, tak jsem zase ráda cvičila,” říká Andrea a jedním dechem se smíchem dodává: „Na mateřství nebo na porod mě ale tenis nemohl připravit.”

S péčí o dceru Isabelle pomáhá Andree její italský manžel Fabrizio. „Zatím je jí teprve měsíc a já plně kojím, takže nemám odvahu ji někomu svěřit. Jsem s ní stále já. Manžel mi pomáhá, abych se postarala o domácnost. Každý večer koupe, hodinku s ní stráví v koupelně a já mám aspoň možnost si něco udělat.”

Ptali jsme se, jakou řečí manželé na dceru hovoří. „Mluvím na ni česky, zvlášť, když jsem sama. Když jsme s manželem spolu, tak na ni mluvíme anglicky. Fabrizio někdy prohodí slovo italsky. Mám pocit, že dva jazyky jí zatím budou stačit,” usmívá se bronzová medailistka z olympiády v Londýně 2012.

Andrea využila příležitost a vybrala si nový kousek do svého šatníku. S nákupy oblečení pro sebe nebo dceru to ale nepřehání. „Tělo není stále ve velikosti, ve které by mělo být, abych mohla nosit starší věci z šatníku. Malá toho už má dost, snažím se to nepřehánět. Jsem spíš ráda, když se firmy věnují udržitelné módě a je možnost koupit něco, co má kvalitu,” říká Andrea Sestini Hlaváčková. ■