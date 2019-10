Karel Kovář s tanečnicí Veronikou Liškovou Super.cz

„Jelikož nejsem herec, tak je pro mě natáčení věc neznámá, a baví mě to,“ prozradil Kovy, který se s tanečnicí Veronikou Liškovou už seznámil i s ostatními páry. „Tedy jsme se konečně seznámili se všemi, na trénincích se totiž potkáváme spíš tak jednotlivě,“ prozradil youtuber, který si na natáčení také poprvé vyzkoušel pohyb v tanečních šatech.

„Je to změna oproti teplákům z tréninku, člověk si hned řekne, že by měl držet postavu,“ svěřil Kovy s tím, že se během prázdnin v tanci i poměrně zlepšil.

„Ze začátku jsem neuměl nic, ale pořád bojuji s koordinací,“ řekl Kovář, který si nestěžuje ani na fyzickou zátěž. „Fyzioterapeuta jsem zatím vyhledat nemusel. Je to každodenní pohyb, takže se to promítá pozitivně na psychiku. Když se člověk tři hodiny denně hýbe, je to skvělé. Nohy to zatím zvládají, jen ten mozek to občas nestíhá,“ prozradil Kovy, který se již 12. října předvede během prvního kola StarDance.

„Já mám se živými přenosy jen jedinou zkušenost. Loni jsem moderoval Světlo pro Světlušku, a to vím, že na generálce jsem měl žaludek až někde v krku. O týden později jsem se byl podívat na jeden přímý přenos StarDance a tu na nervozitu jsem cítil až do publika. Předpokládám, že na trému to bude velká výzva,“ řekl Kovy. ■