Nebývale sdílná Angelina Jolie mluvila o životě s puberťáky. A že jich doma má

Angelina Jolie se všemi šesti dětmi. Zleva Knox, Vivienne, Pax, Shiloh, Zahara a Maddox Profimedia.cz

Jolie je matkou celkem šesti potomků ve věku jedenáct až osmnáct let, a jak svěřila, čím jsou děti starší, tím rozdílněji nahlíží nejen na ně, ale také na sebe. „Když jsou vaše děti malé, cítíte se víc jako ‚maminka‘. Když jsou to puberťáci, začnete vzpomínat na svá pubertální léta. Vidíte je chodit do punkových klubů a divíte se, proč nemůžete jít s nimi,“ řekla britskému Hello! magazínu. „Jsem v té zábavné fázi, kdy znovu poznávám sebe samu,“ přiznala tisku.

Při tak velké rodině se Jolie nevyhne důkladné selekci pracovních nabídek a možností. A zatímco v předchozích letech se ponořila do režírování, teď opět dává přednost herectví. „Protože když režíruji, nemůžu být tam, kde mě má rodina potřebuje - zabírá to (režírování) mnohem víc času a úsilí. A já se těším, až se tomu budu moci zase věnovat,“ dodala Jolie.

Když chtějí a je to možné, bere své potomky na plac. Baví je prý pozorovat mámu při práci. „Je to zábavné a zajímavé, protože natáčení vás přivedou do různých světů, kultur a míst,“ dodala, že i ona sama na své profesi oceňuje právě různorodost.

Otcem Maddoxe (18), Paxe (15), Zahary (14), Shiloh (13) a jedenáctiletých dvojčat Vivienne a Knoxe je Brad Pitt (55). Herečtí manželé se rozvádějí. ■