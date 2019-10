Pojede s ní na soutěž krásy celé příbuzenstvo? To aby přítelkyně motocyklového závodníka Abrahama vypravila do Polska autobus

Hana Vagnerová pojede českou krásu reperezentovat na mezinárodní soutěž Miss Supranational. Super.cz

Ostatně jako modelka, ale i jako partnerka motocyklového závodníka Karla Abrahama se po světě nacestovala dost. "Naopak mi to Polsko vyhovuje. Nebudu muset řešit jetlag z překonávání časových pásem ani změnu počasí. Miss Supranational probíhá v zimě a já mám zimu ráda," má optimistický pohled na svět Hanka, která se v pánské části soutěže potká se stříbrným Mužem roku Janem Solfronkem. Ten bude soutěžit v Mr. Supranational. "Ještě jsem ho neviděla, ale ráda ho poznám," řekla nám.

Hanku těší i to, že na finále soutěže jí může fandit daleko víc lidí, než by doletělo do Thajska nebo na Filipíny. "My jsme takoví Hujerovi, takže asi vypravíme i autobus a budu tam mít velkou podporu," smála se Vagnerová. ■