Vlasy ustoupily, brýle přibyly: Jak se za 13 let změnil vítěz třetí SuperStar?

Takhle se změnil Zbyněk Drda 13 let od vítězství v SuperStar. Foto: archiv Groove Army Academy (5x)

V roce 2006 se stal vítězem poslední národní SuperStar blonďáček Zbyněk Drda (32). Třináct let od soutěže se stále snaží živit muzikou, i když takový boom jako po soutěži už samozřejmě neprožívá. Proto si přibral i produkční práci.

Zbyňka jsem potkali na otevření bubenické akademie známého bubeníka Tokhiho na pražských Vinohradech, kterou se rozhodl navštěvovat. „Už jsem několikrát za život bubnoval, i když třeba klavír je mi bližší. Ale je super, když se člověk naučí i na bubny a může se na koncertech na nějakou písničku doprovodit. Myslím si, že budu k Tokhimu chodit, už jsme se předběžně domlouvali,“ prozradil zpěvák, jemuž od dob SuperStar znatelně ustoupily vlasy, a naopak mu přibyly dioptrie, takže se neobejde bez brýlí.

"Živím se pořád muzikou. Teď mám složenou novou kapelu a zase vyjíždíme hrát. Pořád tedy muzika, pořád jsem v tom. Do toho teď trochu fušuju do práce produkce, takže děláme s kamarádem koncert Aleše Brichty, který je 6. října ve Foru Karlín. Takže pořád muzika, muzika, muzika," svěřil na dotaz, čemu se momentálně věnuje Zbyněk, který je momentálně single. "Nemám děvče ani chlapce," smál se.

A jak vzpomíná na staré časy a kamarády ze SuperStar? "Jsem v kontaktu hlavně s těmi, kteří zůstali v Praze, takže s Martinem Ševčíkem a s Bárou Zemanovou. S těmi se v Praze vídáme častěji než s těmi, kteří se rozutekli. Ale sraz jsme měli a není to tak dávno, bylo to před rokem v létě a adekvátně jsme to všechno zapili," prozradil. ■