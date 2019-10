O dceru Lauru se dělí fifty fifty. Jak vychází Dara Rolins s expartnerem Matějem Homolou?

Dara Rolins po koncertu promluvila o tom, jak vychází s otcem své dcery Laury. Super.cz

"V létě jsem měla vystoupení docela dost a přibyly mi i festivaly a akce pod širým nebem. Na jednom přede mnou vystupovala Ewa Farna a hned za mnou Matěj s Wohnouty. Bylo to dost zajímavě nakombinované a zprvu jsem měla obavy, jestli se tam vůbec žánrově hodím, ale dobře to dopadlo," vyprávěla.

Nás ovšem zaujalo, jak to tedy s bývalým partnerem zvládají, když oba vystupují, s péčí o svou dceru. "U nás je součástí rodiny už několik let chůva Mirka, je na ni spolehnutí a často takhle večer nastoupí," vysvětlila Dara.

S Matějem sice nemají klasickou střídavou péči, ale o dceru se dělí rovným dílem. "Je to tak půl na půl, i když ji mám ve své péči já. Čas ukázal, že si nechceme věci komplikovat a přestali jsme to striktně dodržovat. Vycházíme si vstříc podle toho, jak chce ona, jak to vyhovuje jí a podle toho, jak stíháme a jak máme práci. Funguje nám to, a tak to bylo i v létě. Měli jsme ji tak padesát na padesát, a když měl zrovna Matěj zajímavější program, tak jsem se jí vzdala a dovezla ji a zase odvezla," vyprávěla nám.

Před časem jsme si s Darou povídali o tom, jak to vlastně bylo s tím, že nechtěla mít dítě s posledním expartnerem Patrikem Rytmusem Vrbovským. Za to, že má svoji jedinou dceru právě s Matějem Homolou, je ráda. "Tak to přesně mělo být a kvůli tomu jsme se s Matějem potkali. Laura se narodila z ohnivé lásky a je to znát na tom, jaká je, jak se chová a jak ji oba dva milujeme," uzavřela zpěvačka po koncertu ve Vestci, kde jsme ji potkali. ■