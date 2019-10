Nenávistné útoky trápí Noida i celou jeho rodinu: Zpěvák má strach i o svoji nenarozenou dceru

Vašek Noid Bárta promluvil o kyberšikaně vůči sobě i své rodině. Super.cz

K tomu, že se zapojil do projektu Stop šikaně, zpěváka Vaška Noida Bártu (38) přivedly částečně zkušenosti z dětství, kdy byl fyzicky šikanován spolužáky . Ovšem v současné době se vedle tělesného ubližování hojně rozmohla i kyberšikana. I k té má Vašek z vlastních zkušeností co říct. A to hlavně z období, kdy byla jeho partnerkou Lucie Bílá (53).

Probírali jsme to na křtu klipu Síť, který se věnuje právě internetové šikaně. "I mě se velice často stává, že jsem napadaný právě tímto způsobem. Už to trvá patnáct let a nejhorší to bylo v dobách, kdy jsem žil s Luckou. Bolelo to. Jsou věci, které vás fakt bolí, když vás někdo veřejně pošpiní. Ale naučil jsem se s tím pracovat a říkám to každému, kdo se mě na to ptá. Základ je pracovat na sobě a posilovat svoje sebevědomí," svěřil nám Vašek.

Kyberšikana se nevyhnula ani jeho rodině, strach má i z toho, že se její obětí stanou jeho dcery, ať už ta čtyřletá nebo ta, která se v listopadu teprve narodí.

"Když někdo ubližuje vám, dá se to ještě vydržet, ale horší je, když to dělá vašim blízkým. Když píšou něco ošklivého o vaší ženě, mámě, bráchovi nebo dceři. Nechutné jsou reakce pod články i příspěvky na facebookových stránkách. Snažím se to vysvětlovat i mojí neteři, stejné to bude i s mými holkami, že je to o tom, jak se s tím ony vyrovnají. Situace, kdy kyberšikana existuje, už tady je a je jen na nich, jak se tím vypořádají tak, aby jim to nevadilo," uzavřel. ■