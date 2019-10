Táňa Makarenko má míry 86–59–88: Jaké vyžaduje od slečen, které se hlásí do její soutěže krásy?

Taťána Makarenko hledá ve své soutěži krásy hlavně osobnost. Super.cz

Na posledním setkání Taťána Makarenko (30) nezastínila svoje aktuální vítězky dekoltem, jak to mívá ve zvyku . V upnutých červených koktejlkách ovšem pro změnu vynikla její útlá postava. Pár dní před třicítkou se ředitelka soutěže krásy Miss Czech Republic může chlubit mírami 86 cm přes prsa, 59 cm v pase a 88 přes zadek.

Po dívkách, které zve na castingy na již 11. ročník soutěže, které budou po České republice probíhat dva měsíce, přísná centimetrová pravidla nevyžaduje. "U nás nejsou dány ani míry ani výška. Je to o sympatii a vnitřním charismatu. Limity máme jen ve věku. To je 17 až 25 let. Jsem ráda, když chodí i ty starší, takže nemusejí mít strach. Z pěti aktuálních vítězek máme dvě, kterým je pětadvacet," vysvětlila Táňa.

"Je to velmi individuální, i když se podíváte na naše poslední dvě vítězky, které jsou každá úplně jiný typ. Mám ráda symetričnost, aby bylo souměrné tělo i obličej. Kateřina Kasanová (20) má ženské tvary a Denisa Spergerová (19) je zase úplně jiná, taková vysoká gazela. Takže šanci mají všechny typy dívek, hledám hlavně osobnost," dodala. ■