Není jen dobrá herečka: Vanda Hybnerová v sobě objevila skrytý talent

Vanda Hybnerová své kamarádce Dáše Zázvůrkové věnovala písničku. Herminapress

„Mám za ni velkou radost, protože Dáša je urputný běžec ve všem, co dělá, a dělá to hlavně absolutně poctivě. Já si vážím toho, že to je její záležitost, vytvořená od srdce a mě na tom baví, že jsou to písničky nazpívané krásnou češtinou a všechny texty jdou z duše osmatřicetileté ženy,“ vzdala hold herečka své kamarádce a přiznala, že si celé album už poslechla. „Dokonce jednu písničku jsem Dáše textovala já pro ni o ní a jmenuje se Na city rejžák,“ svěřila Super.cz Vanda na slavnostním křtu nového alba.

Na akci kromě Vandy nemohly chybět ani herečky Kateřina Hrachovcová (45) a Jitka Sedláčková (58), s nimiž má Dáša úspěšné divadelní představení Můžem i s mužem. „Představení má tak nebývalý úspěch, který jsme ani neočekávaly. Udělaly jsme ho jen pro pár kamarádů jako čtyři ženy, které se nějakým způsobem potřebují s humorem a ironií zbavit věcí, které ženy v tom věku, ve kterém se nalézáme, trápí,“ vysvětlila Hybnerová a pokračovala: „Za rok a čtvrt jsme měly asi 120 repríz. A nedávno jsme si zrovna s holkama říkaly, že uděláme dvojku, která by se jmenovala Bez muže nemůžem.“

I když si na nervy herečky nelezou, alespoň v létě si od sebe daly pauzu. „Musely jsme si od sebe odpočinout, protože spolu hrajeme minimálně tak osmkrát desetkrát do měsíce,“ prozradila herečka s tím, že ona volno využila k cestování po světě. „Po mnoha letech jsem si udělala šest týdnů prázdniny. A protože odpočinek typu all inclusive u bazénu z duše nesnáším, tak jsem cestovala a najezdila tisíce kilometrů,“ dodala. ■