Tady se geny nezapřou! Půvabná česká herečka se na křtu pochlubila svou maminkou

Dáša Zázvůrková představila své autorské CD i svou maminku. Herminapress

Z této přátelské sešlosti měla známá umělkyně obrovskou radost a neskrývala své dojetí. Především jí ale tato velká podpora dodala odvahu pokračovat v další tvorbě. „Splnil se mi sen a teď si říkám, že musím jít zase dál. Zase přemýšlím nad dalšími tématy na novou desku. A jsem moc šťastná, že se to povedlo,“ svěřila Super.cz Dáša, která na albu spolupracovala s producentem Honzou Horáčkem a přizvala si i hosty Ondřeje Brouska (38) a Karla Šípa (74), jež pro ni složili píseň Čápi táhnou.

„Inspirovala jsem se osvobozením a tím, kudy teď chci jít, že se přestávám bát a smířila jsem se sama se sebou. Asi i v té tvorbě, kdy jsem si řekla, že už můžu něco dát ze sebe ven. Je to přece jen moje nitro a teď chci, aby to šlo dál,“ vysvětlila umělkyně, proč s vydáním své autorské tvorby předtím dlouho otálela.

Zpěvačka své písničky vždy ráda někomu věnuje a už teď dává dohromady téma, které se velmi dotýká její rodiny. „Můj prapraděda se stal obětí známého důlního neštěstí na Příbramsku a moje praprababička zůstala sama se čtyřmi dětmi. Tak to teď dávám dohromady a bude to věnované buď těm opuštěným ženám, anebo horníkům, kteří to nepřežili,“ odhalila Dáša svůj nový námět na další písničku a zároveň prozradila, že se fanoušci brzy dočkají i videoklipu k písni Dívka, která věří v anděly, jenž natáčela v létě na Islandu. ■