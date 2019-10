Z éterické herečky je praktická chalupářka: Jana Plodková se ohání kosou, její muž vyrábí nábytek

Jak trávila prázdniny Jana Plodková? Super.cz

„Prázdniny jsem trávila relaxačně, skoro nic jsem nedělala a odpočívala. Tím, že tam začala rekonstrukce, tak se tam moc odpočívat nedá, spíš jsme se jezdili dívat, jak to roste,” říká Jana.

Do přírody jedna z nejobsazovanějších českých hereček utíká za klidem. Dokonce se pouští i do tradičních chalupářských aktivit. „Tím, že můžeme kosit trávu kosou, že můžeme občas něco spravit a pak si dáchnout v houpací síti, je to nejlepší, co mě mohlo v mém životě potkat,” říká Jana.

Její partner, optik, zase objevil svůj skrytý talent. „Filip začal truhlařit. Jelikož se zatím seznamuje s veškerým nářadím, tak už si málem uřízl prst,” smála se Jana Plodková. ■