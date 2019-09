Herečkou se prý stala náhodou. Jana Plodková popřela mýtus, který o ní koluje

Jana Plodková vzpomínala na dva měsíce prázdnin v New Yorku. Super.cz

„Práce, která mi přichází, se mi staví do života náhodně. Není to tak, že bych toužila budovat kariéru u nás nebo v zahraničí. V novinách se psalo, že mám ambici se prosadit v cizině. Já jsem ji ale nikdy neměla,” svěřila se nám herečka a jedním dechem dodala: „Všechno, co se mi v životě přihodilo a děje, je dílo náhody. Samozřejmě člověk sní a má různé myšlenky. Věřím, že myšlenka je nejsilnější věc na světě. Tím, že jsem inklinovala víc k filmu než k divadlu, se mi film nějak do života dostal. V tomto směru ale nejsem ambiciózní člověk.”

Celé dva měsíce strávila sice Jana ve Spojených státech. V New Yorku se ale nesnažila uplatnit na Broadwayi, ale osvojit si americkou angličtinu.

„Stalo se, že jsme měla dva měsíce volno, a tak jsem se rozhodla tam odjet studovat angličtinu. Věnovala jsem se americkému akcentu, na který jsem měla koučku, což bylo hrozně zajímavé. Samozřejmě jsem se ptala na pracovní uplatnění, ale podmínky byly tak složité a drahé, že se mi do toho investovat nechtělo,” vysvětluje Jana, která si šťastné americké období připomněla na představení kolekce známého švédského řetězce, která je inspirovaná právě New Yorkem. ■