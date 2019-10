Vyhrála Miss v Čechách, ale dokonce i v Polsku! Tohle tělo z Karviné zabodovalo i u našich sousedů

Terezie Jastrzembská Super.cz

"Umístila jsem se v Miss i v Polsku. V roce 2017 jsem skončila třetí. Přihlásili mě ze školy. Byla to Miss Moravy a Slezska," řekla Super.cz Terezie, která pochází z Karviné.

Brunetka má již pět let přítele, "missí nemoc" ji nepotkala. Úspěšná modelka ale tvrdí, že to je jediné, co se u ní nezměnilo. "Byla jsem zamlklá, do ničeho jsem nechtěla jít. Teď jsem uvolněná, věnuju se modelingu, focení, zbožňuju to. Změnilo se toho hrozně moc," prozrazuje. ■