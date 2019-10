Kráska Bezděková prozradila trik, jak udržet zadek vysoko! V plavkách se předvedla v božské formě

Andrea Bezděková Super.cz

Modelka Andrea Bezděková (24) se v létě rozešla s přítelem Pavlem Gillernem. Novou známost zatím nemá. Aby nemyslela na samotu, doma se snaží trávit minimum času. "Jsem právě teď ráda na rekreačním místě, kde na to nemusím myslet," řekla Super.cz Andrea, která s kamarádkou Lucií Kovandovou (25) a vítězkami soutěže krásy Look Bella vyrazila do wellness v Rakousku.

"Uspořádala jsem si letní program, aby myšlenky byly na horách, v bazénu, wellness a kdekoli jinde," prozrazuje Andrea, která předvedla v plavkách svoji skvělou postavu. Je nyní v parádní formě.

"Tváří se to, že to dá zabrat. Měla jsem hodně aktivní prázdniny, moc jsem si to užila. Jak má člověk výdej, tak se nepotřebuje vůbec hlídat. Já se nehlídala vůbec," vysvětluje s tím, že také jela náročný cyklo závod, kde ujela přes 150 kilometrů. "Potřebuju občas šlápnout do pedálu, aby se zadek posunul nahoru," dodala s úsměvem. ■