Při přípravě na roli striptérky měla Jennifer Lopez nohy samou modřinu: Takhle vystavila poprsí na filmové premiéře

Jennifer Lopez Profimedia.cz

Jennifer Lopez (50) na filmovém festivalu v Torontu o víkendu představila nový snímek Zlatokopky a postarala se o to, aby přítomní upírali zraky pouze na ni. Ve žluté róbě od značky Maison de Couture vypadala skvěle. V hlubokém výstřihu předvedla i poprsí bez spodního prádla.

Jennifer ve filmu ztvárnila striptérku Ramonu, takže se diváci mohou těšit nejen na její herecký výkon, ale především svalnaté tělo při tanci u tyče. Fanouškům ve videu na YouTube předvedla, jak se na náročnou roli připravovala.

U tyče trénovala několik měsíců s opravdovou profesionálkou, a nohy měla kvůli tvrdým tréninkům samou modřinu. „Je to to nejtěžší, co jsem kdy cvičila,“ přiznala ve videu Jennifer, která je přitom díky svým koncertům v neuvěřitelné formě.

Film, inspirovaný skutečnými událostmi z roku 2008, jde do českých kin 13. září. V hlavních rolích se kromě JLo představí také Constance Wu, Lili Reinhart, Keke Palmer, Cardi B nebo Julia Styles. ■