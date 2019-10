Nabídku soutěžit ve StarDance odmítla: Zavrtí se Tereza Kostková před kamerou letos alespoň s Markem Ebenem?

Letošní StarDance bude opět moderovat s Markem Ebenem. Super.cz

„Je krásné, že jsme si zůstali stále po boku, je to velmi vzácné profesní partnerství, je to opravdu zážitek a radost. S Markem jsme už dvakrát tančili, pak jsem ještě já tancovala. Museli by si to asi lidi vyprosit a nevím, jestli by Marek ještě chtěl. Když by ještě byla žádost, tak bych se toho ujala, kdyby byl čas,“ prozradila nám herečka na natáčení spotu pro letošní ročník.

„Ale myslím si, že máme dost práce s tím, co děláme, a tanec je takový bonus pro diváky, když je poptávka, tak je pak nabídka od nás, ale nám to nechybí, my jsme tam šťastní takhle,“ dodala Tereza, která dokonce mohla být jednou ze soutěžících. „Bylo mi to nabídnuto, ta samotná věc by mě asi bavila, chtěla bych si tím projít, ale nemyslím si, že to je dobře to míchat v daném konceptu,“ řekla nám Tereza s tím, že ráda zůstane ve StarDance jako moderátorka.

„Pokud je člověk moderátor pořadu, má jím zůstat a pak má své osobnosti, které tam jdou tancovat. Byla by jiná i výchozí situace, se kterou by do toho člověk šel, i to, jak by ho vnímali diváci a nevím, jestli by to bylo úplně fér vůči jiným účastníkům,“ svěřila Tereza, která se již těší na první díl letošní jubilejní řady StarDance, která odstartuje 12. října. ■