Berenika Kohoutová do nového klipu zapojila sestru i těhotnou kamarádku Šoposkou: Mrkněte, jaký bizár z toho vznikl

Berenika Kohoutová představuje klip Holka roku. Video: Universal Music

„S námětem na klip jsem přišla já a přivedla k němu ségru. Vždycky jsme spolu chtěly něco dělat a klip se tak nějak nabízel. Od začátku jsme se shodly, co v něm chceme. Přály jsme si, aby to byl trochu bizár. A myslím, že se nám to povedlo splnit dokonale!“ říká Berenika.

Video, v němž vystupují ženy různých profesí, má vyzdvihovat „autentičnost každé ženy, která svůj život nenechá ohraničit žádnými konzervativními škatulkami“.

„Záleželo nám na tom, aby holky, které v klipu vystupují, opravdu byly tím, co předvádějí. Až na asi dvě výjimky se nám to podařilo dodržet. Baletka je opravdu baletkou, uklízečka uklízečkou, kuchařka Lea Skalová se účastnila kulinářské soutěže, kámoška Marika Šoposká je moje skutečná kámoška,“ uvedla Berenika. Mimochodem, obě kamarádky jsou těhotné, Marika čeká druhé dítě, Berenika bude mámou poprvé.

Sólové album, které se bude jmenovat stejně jako hudební novinka - Holka roku -, vyjde v listopadu. Ještě předtím, 18. října, Kohoutová na koncertě v pražské Akropoli představí nejen ukázky z chystané desky, ale také novou kapelu. ■