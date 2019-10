Ranní únava, špatný spánek a nulová nálada? Aneb roztoči kolem nás

Polštáře vyprat, vyházet šatník a zbavit se parazitů

S parazity je složité bojovat právě proto, že se miliony let umí schovávat, maskovat a hlavně vyčerpávat svého hostitele. Umí ovlivňovat jeho chování, nutí ho přijímat víc potravy a jinak nic nedělat. Máme je všichni, to je prokázaný fakt. Bohužel preventivní odčervení se do moderní doby dochovalo pouze u mazlíčků, koní a chovných zvířat. Přitom všichni jsme savci a paraziti jsou přenosní. Babičky dělaly různé nakládané bylinky a mělo to svůj zásadní smysl. My už můžeme najít přírodní extrakty, které změní naši vnitřní homeostázu a maximalizují naši obranyschopnost. Odčervení vyhledává čím dál více lidí právě na podzim, kdy se parazité většinou přemnoží a naše energie se tak blíží nule.