Členka populární dívčí kapely šokovala fanoušky: Předávkovala se prášky kvůli šikaně na internetu!

Jesy Nelson Profimedia.cz

V novém dokumentu televizní stanice BBC Jesy Nelson: Odd One Out se svěřila, že se kvůli šikaně pokusila vzít si vlastní život. Jesy se předávkovala prášky, ale naštěstí ji včas zachránil její tehdejší přítel.

„Pamatuji si, jak jsem myslela jen na to, ať už to skončí, že to chci zastavit. Pamatuji si, jak jsem šla do kuchyně a vzala jsem si co největší množství prášků, jaké jsem mohla. Pak jsem si lehla do postele a ležela tam celou věčnost. Pořád jsem si říkala, ať už se to stane. Hlavně rychle,“ popsala pokus o sebevraždu.

O pokusu z roku 2013 se rozhodla nyní promluvit, aby rozšířila povědomí o tom, jaký dopad mohou mít internetoví trollové a hejty.

Nelson už v minulosti přiznala, že byla svého času posedlá čtením hejtů a hanlivých komentářů na sociálních sítích, především těch na adresu její figury. Protože ji někteří označovali za „hnusnou“ a „tlustou“, začala hladovět.

„Pila jsem jenom dietní colu třeba čtyři dny v kuse, když jsem se pak cítila trochu malátná, snědla jsem balení šunky, protože jsem věděla, že nemá moc kalorií. Pak jsem mlsala kdeco, a následně se za to nenáviděla,“ přiznala stavy, které vedly ke zdravotním problémům.

Od té doby, co v roce 2014 vymazala svůj twitterový účet, je na tom Jesy mnohem lépe. Štěstí našla i po boku televizní hvězdy Chrise Hughese a kapela Little Mix se stala jednou z nejúspěšnějších skupin současnosti. ■