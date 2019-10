Příběh zachráněné fenky Missi má šťastný konec: Nový domov našla u téhle krásné missky

Takhle teď vypadá fenka Missi, kterou si Míša Hávová přivezla z Řecka. Super.cz

Příběh opuštěné Missi z Kréty , kde proběhlo soustředění finalistek České Miss, vehnal slzy do očí nejednomu čtenáři. Sedmiměsíční fenka se ale dočkala šťastného konce a domov našla u jedné z přítomných missek, a to u čtvrté nejkrásnější Češky 2016 Michaely Hávové.

Jak se u ní teď Missi daří, nám modelka řekla na 4. charitativním ročníku akce Psí den s Prahou 13, kam ji její nová čtyřnohá společnice doprovodila. „Musely jsme se spolu sžít. Nic jiného nám nezbývalo. Začátky byly trochu krušnější, ale je opravdu hodná. Doma si hned zvykla na gauč i postel,“ prozradila sympatická blondýnka.

Hned po příletu z Řecka představila fenku i svému příteli, moderátorovi Petru Říbalovi, který ještě netušil, že s nimi Missi zůstane ve společné domácnosti. „Zvyká si. On pořád doufal, že jí najdeme jiný domov, ale já od začátku věděla, že musí zůstat u nás. A jak jsem řekla v Řecku, že jí najdu ten nejlepší domov, tak teď ho má,“ svěřila Super.cz Hávová, které zachráněný pejsek nejspíš udal i nový směr v profesi.

„Jsem spokojená, kde jsem, a to je s produkcí České Miss. A co bude dál, to uvidíme. Možná budu mít třeba nějaký útulek,“ řekla modelka s tím, že zatím o tom jen uvažuje a dalšího opuštěného pejska si prozatím osvojit nemůže. „Máme byt v paneláku, tak to není ideální situace. Ale kdybychom měli baráček, tak jsme se bavili s Péťou, že určitě jo,“ dodala Míša. ■