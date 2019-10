Je to velká holka! Mahulena Bočanová vyrazila na psí akci s dcerou, která teď oslavila osmnáctiny

Mahulena Bočanová s dcerou Márinkou podpořila opuštěné pejsky. Super.cz

Oslava to byla vskutku velkolepá a herečka teď přiznala, že byla poprvé opravdu dojatá. „Měli jsme strašný štěstí, protože u nás bylo asi sedmdesát lidí a já si s hrůzou uvědomila, že kdyby bylo ošklivo, tak se můžu jít zabít, protože to bych jenom v baráku nepojala všechno. Měli jsme tam divadlo i diskotéku, vodní klouzačku, malovali na obrovské plátno 6 x 6 metrů,“ popsala velkou událost Mahulena.

„Naštěstí jsme měli kliku a začalo pršet až druhý den ráno, kdy jsem to sklízela a ona ještě spinkala. To byla taková poetika a bylo to tak dojemný. Já nejsem dojímací, ale letos poprvé na ty osmnáctiny jsem si pobrekla a řekla jsem si, že už mám velkou slečnu,“ dodala herečka, která si na akci s dcerou pochovala pejsky z útulku.

Hned by si nejraději jednoho z nich odnesla domů, to by prý ale bohužel nešlo. „Nemůžu si vzít dalšího psa k Umbertovi, protože je nesmírně dominantní a žárlivý. S lidmi není žádný problém, ale kdybych mu přivedla domů psa, nedělalo by to dobrotu,“ přiznala Bočanová. ■