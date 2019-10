Tereza Kostková odřídila letní dovolenou v karavanu: Neuhádnete, kolik kilometrů najela!

Tereza Kostková se svou rodinou. Super.cz

„Všechno je v životě dobrodružství. Rok jsme se na to chystali a těšili, jsem vášnivá řidička a byl to můj nápad řídit. Jsem ráda, že u nás v rodině mohu zastávat funkci řidiče. Těší mě to, mám to po tátovi, v tomhle je takový můj klučičí rozměr,“ svěřila Tereza s tím, že její muž nemá řidičský průkaz, a tak za volantem byla po celou dovolenou jen ona.

To jí ale rozhodně nevadilo. „Ujeli jsme 3700 kilometrů, můj muž byl skvělým sparingpartnerem na navigaci a obsluhu celého toho auta a myslím si, že jsme to celé dobře zvládli. Díky bohu v bezpečí, silnice jsou všude v Evropě krásné, tím bychom se mohli inspirovat. Moc mě to bavilo, kdo rád řídí, tak mi rozumí,“ prozradila Kostková na natáčení spotu k nové řadě StarDance. ■