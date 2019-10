Kritika nového pořadu Marty Jandové: Takhle zpěvačka reaguje na negativní ohlasy diváků

Marta Jandová si i přes nabitý diář našla čas na charitativní den pro psy. Super.cz

Zpěvačka Marta Jandová (45) si na nedostatek práce stěžovat rozhodně nemůže. Kromě koncertování opět usedla do poroty soutěže Česko Slovensko má talent, moderuje v rádiu a nově se vrhla i do vlastní talk show MARTA. A právě nový pořad, který v úterý večer vysílá televize FTV Prima, vzbudil u některých diváků velkou kritiku .

Premiérový díl si nenechalo ujít slušných 388 tisíc diváků a spokojená s výsledkem je jak Prima, tak i Marta, i když s určitými výhradami. „Nejdůležitější je, aby byl člověk spokojený sám se sebou. I když už jsem měla jeden pořad v Německu, který jsem moderovala rok a půl, tak to není ještě disciplína, u které bych byla absolutně v klidu. Takže nervózní z toho ještě jsem,“ přiznala zpěvačka, která většinou dostává pozitivní ohlasy a z těch negativních komentářů si už těžkou hlavu nedělá.

„Nemůžu se zavděčit všem a občas se stává, že mi někdo napíše něco urážlivého. Když mi nějaký kluk napsal asi 8 nejodpornějších urážek za sebou, tak to jsem fakt nebrala vážně. To je člověk, který si léčí akorát svoje komplexy,“ svěřila Super.cz Marta.

I když má teď plnou hlavu práce, našla si čas, aby podpořila 4. ročník charitativní akce Psí den s Prahou 13. „Už máme tři psy. Ale ta jedna naše psí slečna hárá. Zrovna má ty dramatické dny, kdy by se za námi seběhli všichni psi a já bych musela utíkat. A zadruhé ji máme teprve dva měsíce a hrozně moc se bojí lidí, protože to byl týraný pes. Kdybych zase vzala ty zbylé dva, tak by z toho byla nešťastná, protože si na ně už zvykla a miluje je,“ vysvětlovala nám zpěvačka, proč své psí společníky nechala raději doma. ■